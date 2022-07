Afgan Akan Menikah Hari Ini, Rossa Justru Pergi ke Luar Negeri?

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Afgan Syahreza dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita tetapi bukan dengan Rossa.

Seperti diketahui sebelumnya Afgan dan Rossa sempat menjalin kedekatan yang sangat intens.

Namun, baru-baru ini Afgan dan Rossa sudah tidak terlihat bersama lagi.

Selain itu yang mengejutkan Afgan justru memamerkan foto berdua dengan seorang wanita yang digadang-gadang sebagai calon istrinya.

Hal ini terlihat dari unggahan Afgan di Instagram pribadinya yang memamerkan foto berdua dengan seorang wanita yang diduga bernama Malika.

Dalam unggahannya tersebut Afgan menuliskan jika dirinya akan memberitahu tentang maksud dari foto yang diunggahnya pada hari ini, Kamis, 7 Juli 2022.

"Will tell you all about it. Tomorrow," ucap Afgan.

Ditengah kabar pernikahan Afgan dengan Malika, Rossa justru terlihat hendak pergi ke luar negeri.

