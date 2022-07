Saling Menyemangati, V BTS Kunjungi Lokasi Syuting Video Klip J-Hope Sampai Rela Jadi Cameo

PIKIRAN RAKYAT – Member BTS, J-Hope baru saja mengeluarkan video klip single terbarunya yang berjudul More dalam album Jack In The Box.

Meskipun Jack In The Box bukan album grup, namun kegembiraan tersebut tak dapat disembunyikan oleh ARMY, sapaan untuk penggemar BTS.

Di tengah masa hiatus yang menyebabkan para member BTS sibuk dengan jadwal masing-masing, terselip sebuah momen indah.

Pasalnya, mereka baru-baru ini membuktikan hubungan pertemanan layaknya keluarga.

Telah hidup bersama selama hampir sepuluh tahun sejak masa trainee, J-Hope dkk. menunjukkan ikatan kekeluargaan yang tidak dapat dipatahkan walaupun sedang tidak melakukan proyek grup.

Salah satu member yang sangat mendukung karier rekan satu grupnya adalah V BTS. Ia tampak menemani J-Hope saat melakukan syuting video klip More.

Sambil memeluk erat V, J-Hope sangat terharu saat rekannya tersebut datang ke lokasi syuting untuk menemani dirinya.

V terlihat selalu memuji penampilan J-Hope dan begitu terpesona selama pembuatan video klip berlangsung.