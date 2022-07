Lirik Lagu Left And Right dari Charlie Puth feat. Jungkook BTS, Sedang Trending di YouTube

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi Amerika Serikat, Charlie Puth, tahun ini merilis lagu terbarunya berjudul ‘Left And Right’.

Lagu terbarunya ini terasa berbeda sebab berkolaborasi dengan salah satu member boyband Korea Selatan, yakni Jungkook BTS.

Kolaborasi ini banyak mencuri perhatian netizen karena Jungkook BTS dikabarkan merupakan penggemar Charlie Puth sejak lama.

Dilansir Koreaboo, anggota termuda dalam grup BTS itu mengatakan bahwa dirinya sering mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu Charlie Puth.

“Sebagai penggemar Charlie Puth, saya mendengarkan musiknya dan sering menyanyikannya,” ucap Jungkook.

Saat ini video musik Left And Right masih trending di YouTube Indonesia.

Berikut lirik Left And Right dari Charlie Puth feat. Jungkook BTS, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.

[Chorus: Charlie Puth]

Memories follow me left and right

I can feel you over here, I can feel you over here

You take up every corner of my mind

(What ya gon' do now?)