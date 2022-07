HOT NEWS! BLACKPINK Comeback Agustus 2022, YG Entertainment Keluarkan Rilis

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sekian lama Blink menunggu, YG Entertainment akhirnya mengonfirmasi girl grup asuhannya, BLACKPINK comeback Agustus 2022 mendatang.

Kabar bahagia ini disambut antusias oleh para penggemar hingga tagar 'AUGUST IS FOR BLACKPINK' bertengger di kolom trending Twitter kategori K-Pop.

BLACKPINK sendiri diketahui terakhir merilis lagu pada 2020 silam. Girl grup yang beranggotakan Rose, Jisoo, Lisa, dan Jennie ini belakangan lebih aktif menjadi brand ambassador merek-merek ternama di dunia.

Meski eksistensinya di dunia musik sempat tak terdengar, namun kepopuleran empat member grup tersebut tak kunjung goyah.

Penggemar pun dengan setia memberi dukungan lewat berbagai cara, seperti beberapa waktu lalu BLACKPINK meraih 1,1 miliar penonton di YouTube kategori dance performance video lewat lagu How You Like That.

Kini, untuk membalas penantian panjang Blink, YG kabarnya telah menyiapkan banyak lagu untuk dirilis akhir tahun mendatang.

"Begitu banyak musik dengan gaya BLACKPINK yang telah disiapkan dengan perhatian besar untuk waktu yang lama," kata YG Entertainment.

Tak henti di situ, Rose, Jennie, Jisoo, dan Lisa secara utuh akan memulai tur dunia terbesar dalam sejarah grup K-Pop.