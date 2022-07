Teori Thor: Love and Thunder, Thor Berhenti Jadi Pahlawan dan Mati di Akhir Film?

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu film garapan Marvel Cinematic Universe (MCU), Thor: Love and Thunder akan tayang di bioskop Indonesia, besok Rabu 6 Juli 2022.

Film Thor: Love and Thunder menghadirkan kembali Natalie Portman sebagai Jane Foster yang telah 9 tahun absen dari serial Thor.

Bahkan ada kemungkinan Thor: Love and Thunder menjadi film terakhir Chris Hemsworth di MCU.

Berikut teori yang kemungkinan akan muncul dalam film Thor: Love and Thunder:

Setelah mengalahkan Thanos, Thor meninggalkan Valkyrie untuk memerintah New Asgard saat dia melakukan perjalanan galaksi bersama Guardian of the Galaxy.

Sejak itu, ia mendapatkan banyak petualangan dengan Guardian of The Galaxy dan berusaha mencari yang ia cari.

Namun dalam film Thor: Love and Thunder, Thor harus kembali ke New Asgar karena ancaman Gorr the God-Butcher.

