Annisa Pohan Keguguran, Aliya Rajasa Panjatkan Doa untuk Istri AHY Itu

PIKIRAN RAKYAT - Kabar istri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Annisa Pohan keguguran, menjadi duka mendalam bagi orang terdekat, terutama sanak saudara dan rekan-rekannya.

Tidak lama setelah Annisa Pohan menceritakan kronologi penyebab ia keguguran di Instagram pribadinya, banyak selebritas yang turut berduka dan mengucapkan belasungkawa.

"Mbak Annisa dan Mas Agus, tetap kuat dan tabah. Kiranya selalu berbahagia dlm segala situasi dan keadaan," ujar Choky Sitohang.

"Cepet sembuh ya, Annisa. Bismillah semoga Allah kasih yang terbaik, ujar Marini Zumarnis.

"Peluk teh annisa, sabar ya sayang, Allah punya rencana terbaik kita. Semoga segera pulih ya," ujar Atalia Praratya.

"Kami doakan mba Anissa tetap sehat dan tegar. Juga mas AHY tetap diberikan kebahagiaan terus bersama keluarga. We support you all the way," ujar Dede Yusuf.

AHY dengan cepat merespons doa dan semangat dari rekan-rekannya. Ia mengucapkan terima kasih atas doa dan semua harapan yang mereka utarakan.

"Terima kasih teman-teman atas perhatian dan doa tulusnya untuk keluarga kami. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman berkali-kali lipat. Aamiin," ujar AHY.