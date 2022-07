5 drama Korea Juli 2022 yang wajib ditonton, ada comeback Lee Jong Suk dan YoonA SNSD.

PIKIRAN RAKYAT – Memasuki Juli 2022, penggemar drama Korea bakal disambut 5 judul serial baru yang dapat dinikmati mulai pertengahan bulan ini.

Drama Korea Juli 2022 akan menghadirkan kembalinya aktor-aktor tenar yang siap menyaingi kesuksesan Business Proposal, The Devil Judge, dan The Witch Part 2.

Apa saja drama Korea Juli 2022 yang wajib ditonton? Simak selengkapnya di sini.

1. To X Who Doesn’t Love Me

Pendatang baru Han Ji Hyo akan memulai debutnya sebagai protagonis utama utama dalam To X Who Doesn’t Love Me sebagai Seo Hee Soo.

Seo adalah seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi yang memiliki kepercayaan diri rendah hingga tak pernah menjalin hubungan asmara sepanjang hidupnya. Dia memiliki mimpi besar ingin menjadi seorang penulis lagu terkenal.

Suatu hari, Seo menemukan sebuah buku catatan misterius yang membantunya meraih mimpi-mimpinya mulai dari kehidupan percintaan hingga menggapai cita-cita.

Kendati demikian, ada seseorang yang mengetahui jika Seo menggunakan sebuah buku misterius untuk meraih apa yang dia capai.

Menariknya, drama Korea ini juga dibintangi oleh Doyoung NCT.