Lirik Sweetest Pie - Dua Lipa dan Megan Thee Stallion, Viral di TikTok: You've Never Been to Heaven, Have You?

PIKIRAN RAKYAT - TikTok saat ini tak hanya menjadi platform media sosial, namun juga menjelma menjadi wadah bagi para penikmat musik.

Ada berbagai lagu yang menjadi populer karena viral di TikTok. Salah satunya lagu Sweetest Pie yang dibawakan Dua Lipa dan Megan Thee Stallion.

Lagu yang dirilis pada 2022 ini diaransemen oleh David Guetta, dan mengisahkan tentang seseorang yang sedang dimabuk asmara.

Baca Juga: Dua Lipa Berdansa Mesra dengan Aron Piper Usai Gelar Konser di Madrid

Sesuai judulnya, orang yang dicintai itu digambarkan seperti sepotong kue pie yang manis.

Rasa bahagia muncul saat memakan kue pie yang manis dan mengunggah selera.

Adapun penggalan lirik lagu Sweetest Pie yang viral adalah "You've never been to Heaven, have you?" yang artinya, "Kamu belum pernah ke surga, kan?".

Dibagikan Pikiran-Rakyat.com, berikut lirik lagu Sweetest Pie yang dipopulerkan Dua Lipa dan Megan Thee Stallion:

Baca Juga: Lirik Lagu Masha and the Bear Berjudul Pesenka Ikalka, Soundtrack Animasi yang Viral di Medsos