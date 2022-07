Gen Halilintar Borong Oleh-oleh di Madinah, Bakal Pulang ke Indonesia di Musim Haji?

PIKIRAN RAKYAT - Keluarga Gen Halilintar borong oleh-oleh di Madinah, Arab Saudi. Disebut oleh-oleh yang dibeli untuk keluarga di Indonesia.

Seperti diungkapkan Geni Faruk, dirinya akan membeli oleh-oleh di Madinah di toko milik Prince Madinah.

Menurut Ibu Atta Halilintar, barang-barang disana dibuat melalui kerajinan tangan orang Madinah.

"Ini adalah toko punya Prince Madinah, dan semua di dalamnya ada hasil karya buah tangan orang Madinah. We love Madinah we will shop in Madinah," ucap Geni Faruk.

Salah satu anak Geni Faruk pun bertanya terkait membeli oleh-oleh untuk siapa.

Sang ibu pun mengatakan jika dirinya akan membeli oleh-oleh untuk keluarga tercinta di Indonesia.

Geni Halilintar menyebutkan jika dirinya membeli oleh-oleh untuk nenek, kakek, Aurel Hermansyah, Ameena, dan Atta Halilintar.

"Kita beli banyak oleh-oleh buat siapa ini," ujar salah satu anak Geni Faruk.