Lagu Glimpse of Us Menceritakan Kehidupan Pribadi Joji? Simak Penjelasan Berikut

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Glimpse of Us yang dinyanyikan Joji populer di media sosial. Lagu Glimpse of Us bahkan masuk ke dalam jajaran trending di Youtube dan Tiktok.

Lagu Glimpse of Us adalah karya Joji setelah absen 2 tahun dari dunia hiburan. Bahkan, para penggemar kaget dengan kemunculan lagu tersebut.

Pasalnya, setelah hiatus yang cukup lama, Joji kembali merilis sebuah lagu pada Jumat, 10 Juni 2022.

Lantas, apa makna yang terkandung di dalam lagu Glimpse of Us?

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Auralcrave, Glimpse of Us menceritakan tentang kisah cinta yang gelap.

Joji menceritakan tentang perbandingan hubungan asmara saat ini dengan sebelumnya.

Dengan kata lain, Glimpse of Us menceritakan tentang seseorang yang belum bisa move on.

Walhasil, dia mencoba untuk menghidupkan kembali perasaan itu lewat kilatan-kilatan memori yang bermunculan di kepala.

Namun, orang itu kemudian tersadar bahwa sosok yang mendampinginya saat ini merupakan orang hebat. Itu disebutkan dalam baris pertama Glimpse of Us.