Rekomendasi Serial Terbaik tentang Kesehatan Mental, Perjuangan Hidup Para Penyintas

PIKIRAN RAKYAT - Kesehatan mental menjadi salah satu isu yang tabu untuk dibicarakan.

Namun awareness terkait isu tersebut saat ini mulai disadari banyak orang.

Bahkan tak jarang, kesehatan mental kerap menjadi tema utama dalam sebuah film maupun serial.

Begitu pula dengan serial berikut, yang menyuguhkan narasi untuk memberikan pemahaman soal kesehatan mental.

Baca Juga: Cerita Ziva Magnolya Menantang Diri dalam Film Sinar Untuk Genta

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, berikut rekomendasi serial tentang kesehatan mental:

It’s Okay To Not Be Okay

Serial ini merupakan drama Korea (Drakor) yang sempat mencuri perhatian publik.

Berkisah tentang Moon Kang Tae yang bekerja di sebuah rumah sakit jiwa. Selain itu, dia juga memiliki seorang kakak berkebutuhan khusus.