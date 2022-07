Ketagihan Jadi Atlet Badminton, Raisa Akui Ingin Rematch Lawan Ericarl dan Hesti

PIKIRAN RAKYAT- Pertandingan Tepok Bulu 22 ganda putri cantik antara Raisa-Anya vs Ericarl-Hesti dimenangkan oleh tim Erical-Hesti, pada Minggu, 3 Juli 2022.

Pertandingan yang disiarkan langsung di YouTube VINDES memperlihatkan pertandingan yang cukup menegangkan antara Raisa-Anya dan Ericarl-Hesti.

Meskipun pasangan Raisa dan Anya kalah di dua gim, istri Hamish Daud berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepada tim Raisa dan Anya.

Raisa juga mengatakan jika dirinya meminta maaf belum memberikan medali emas kepada para pendukungnya.

"Thank you so much buat semua yang sudah mendukung tim RaNya maaf kita belum bisa menyumbang emas untuk kalian semua," ucap Raisa.

Meski kalah, Raisa senang bisa berperan sebagai atlet dan keinginan istri Hamish Daud menjadi kenyataan.

Hal ini lantaran Raisa memang penggemar olahraga badminton dan ingin merasakan menjadi seorang atlet.

"Tapi aku seneng karena cosplay aku menjadi atlet hari ini menjadi kenyataan," tutur Raisa.