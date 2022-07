Raisa dan Anya Geraldine Gagal Menang di Tepok Bulu 2022, Netizen: Kalian Tetep Juara di Hati

PIKIRAN RAKYAT - Raisa dan Anya Geraldine harus takluk dari Hesti Purwadinata dan Erika Carlina dalam ajang Tepok Bulu 2022 di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu, 3 Juli 2022.

Raisa dan Anya yang berpasangan menjadi ganda putri harus kalah dua set langsung tanpa ampun dengan skor 21-15, 22-20.

Kendati kalah telak, Raisa sangat mengapresiasi pertandingannya bersama Anya Geraldine.

"Thank you so much buat semua yg udah dukung #TimRaNya!!! Walaupun kalah tapiii cosplayku menjadi atlet sangatlah menyenangkan," ungkap Raisa dikutip Pikiran-rakyat.com dari akun twitter @raisa6690 pada Senin, 4 Juli 2022.

Meski Raisa dan Anya Geraldine hanya mampu jadi runner up dalam ajang Tepok Bulu 22, namun penampilan keduanya sukses merebut hati netizen.

"Kalian tetep juara di hati akyu," tulis pemilik akun @en****v.

"Menang kalah hal biasa kak, tapi ingat lah bahwa kakak tetap menjadi yg pertama dan pemenang di hati nya YourRaisa!" tulis pemilik akun @le****ls.