Dibalik Kekalahan Raisa-Anya, Istri Hamish Daud Bangga Bisa Cosplay Jadi Atlet

PIKIRAN RAKYAT - Pertandingan Tepok Bulu 22 ganda putri cantik antara Raisa-Anya vs Ericarl-Hesti dimenangkan oleh tim Erical-Hesti, pada Minggu, 3 Juli 2022.

Meski di set pertama Ericarl dan Hesti mengalami ketertinggalan yang cukup jauh dari Raisa dan Anya, namun keduanya bisa mengejar.

Raisa-Anya pun telak kalah dalam dua set pertandingan dan score untuk dua gim tersebut yaitu set ke-1 20-21 dan set ke-2 15-21.

Kendati begitu Raisa berterimakasih atas semua dukungan yang diberikan untuk dirinya dan Anya Geraldine.

Meski Raisa dan Anya kalah, istri Hamish Daud mengaku jika dirinya senang sudah bisa berkostum seperti seorang atlet.

"Thank you so much buat semua yang udah dukung #TimRaNya!!! Walaupun kalah tapiii cosplayku menjadi atlet sangatlah menyenangkan," kata Raisa Andriana dalam cuitannya di Twitter.

Selain itu Raisa pun mengatakan perasaannya saat dirinya diteriaki penonton.

"Dari dulukan fans banget badminton jadi suka mikir gitu gimana ya rasanya jadi atlet itu, jadi tadi gue ngedenger ea ea gitu tuh ya super pressure tapi menyenangkan banget sih," ujar Raisa.