Hamish Daud Temani Raisa Bertanding di Vindes Tepok Bulu 2022: You Got This

PIKIRAN RAKYAT - Suami Raisa Andriana, Hamish Daud, diketahui hadir dalam pertandingan Vindes Tepok Bulu pada hari ini, Minggu, 3 Juli 2022.

Melalui laman Instagram miliknya, Hamish Daud membagikan potret kebersamaan Raisa dan Anya Geraldine yang sudah siap dalam pertandingan Vindes tersebut.

Raisa dan Anya Geraldine terlihat memakai setelan baju bewarna hitam putih, keduanya tampil dengan rambut diikat.

"You got this #tepokbulu2022," kata Hamish Daud dalam unggahan Insta Story @hamishdw.

Hamish Daud juga terlihat sudah memegang poster bertuliskan Raisa-Anya untuk mendukung istrinya.

"Go team @raisa6690 @anyageraldine," ujar Hamish Daud.

Dalam tayangan di kanal YouTube VINDES, pertandingan tim ganda putri itu sudah berakhir.

Tim Raisa-Anya Geraldine kalah dari Hesti-Ericarl dengan skor 20-22 dan 15-22.