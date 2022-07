Cara Beli Tiket Westlife secara Online, Konser akan Digelar di Surabaya dan Sentul

PIKIRAN RAKYAT - Kabar baik buat para penggemar Westlife di Indonesia. pasalnya, band asal Irlandia tersebut akan menggelar konser selama beberapa hari.

Konser Westlife tersebut rencananya akan digelar di beberapa kota besar di Indonesia.

Selain di Jakarta, Westlife akan menggelar konser di Surabaya, Yogyakarta, dan Bogor.

Band yang beranggotakan empat personel yakni Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily, dan Kian Egan akan menyuguhkan lagu-lagu dari album terbaru.

Antusias para penggemar menyambut band Westlife sangat tinggi bahkan tiket konser “Westlife The Wild Dreams Tour 2023 Jakarta” yang akan diselenggarakan pada 11 Februari 2023 di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta, telah habis terjual.

“Dikarenakan permintaan yang sangat tinggi dari para penggemar, konser Westlife terbesar berskala stadion di Indonesia habis terjual dengan sangat cepat, maka Westlife telah mendengar permintaan dari para penggemarnya dan menambah jadwal konser dengan skala regional (di daerah kota lain) di Indonesia," kata manajemen Westlife.

Terkait penambahan jadwal konser di kota lain, tiket konser Westlife The Wild Dreams Tour: All The Hits di Jatim Expo Surabaya sudah bisa dibeli melalui marketplace tiket.com.

