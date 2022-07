Daftar Lagu Barat yang Cocok untuk Acara Pernikahan

PIKIRAN RAKYAT – Menikah adalah momen sakral yang diidam-idamkan banyak orang dalam kehidupannya.

Tak sedikit orang yang ingin momen pernikahannya tak terlupakan. Oleh karena itu, menciptakan acara pernikahan yang berkesan sangat penting.

Acara pernikahan yang berkesan bisa diciptakan salah satunya dengan memutar lagu-lagu romantis sepanjang acara.

Bagi kamu yang suka lagu-lagu Barat, berikut 6 lagu romantis yang cocok diputar saat acara pernikahan.

1. A Thousand Years - Christina Perri

Lagu ini dipopulerkan oleh Christina Perri dan menjadi soundtrack film The Twilight Saga: Breaking Dawn yang dirilis pada tahun 2011.

Lirik lagu bercerita mengenai cinta abadi yang hanya didapat lewat pernikahan dan akan berlangsung ribuan tahun lamanya. Berikut potongan liriknya.

I have died every day waiting for you

Darling don't be afraid

I have loved you for a thousand years

I'll love you for a thousand more

