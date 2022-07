Lirik Lagu Are You My Valentine? - Sivia Azizah, Nyanyian Cinta untuk yang Tersayang

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, Sivia Azizah baru saja merilis lagu Are You My Valentine? yang sukses menuai prestasi.

Berisi lirik yang romantis, lagu Are You My Valentine? menjadi salah satu lagu yang sedang digandrungi banyak remaja tanah air.

Di balik alunan nadanya yang indah, rupanya lagu Are You My Valentine sendiri sengaja diciptakan Sivia Azizah untuk suaminya, Pria

Lirik Lagu Are You My Valentine? - Sivia Azizah

Hmmm-hmmm, ye-yeah

Belajar mencintai tanpa alasan

Menyayangi tanpa imbalan

Tujuh ratus tiga puluh hari tak terasa