Lirik Lagu As It Was - Harry Styles, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Berikut lirik lagu As It Was yang dinyanyikan Harry Styles, lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

Harry Styles sendiri merupakan mantan personil boyband One Direction. Pria kelahiran 1994 ini kian aktif bersolo karier.

As It Was merupakan lagu pertama dari album solo ketiganya yang bertajuk Harry's House.

Album ini dirlis pada 20 Mei 2022 lalu. Sementara lagu As It Was kian populer usai viral di aplikasi TikTok.

Berikut lirik lagu As It Was dari Harry Styles, lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia:

Come on, Harry, we wanna say goodnight to you

Ayo, Harry, kita ingin mengucapkan selamat malam padamu

Holdin' me back

Menahanku kembali

