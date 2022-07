Lirik MORE, Lagu Solo J-Hope Setelah Umumkan BTS Hiatus Sebagai Grup

PIKIRAN RAKYAT - Member grup BTS, J-Hope merilis lagu solo berjudul MORE pada Jumat, 1 Juli 2022.

Lagu MORE merupakan single pertama J-Hope setelah BTS mengumumkan hiatus sebagai grup.

Selain itu, lagu MORE dari J-Hope BTS merupakan salah satu lagu yang ada di dalam album 'Jack In The Box'.

Video musik MORE dari J-Hope BTS dirilis secara bersamaan dan diunggah ke kanal YouTube HYBE LABELS.

Baru satu hari dirilis, video musik MORE sudah disaksikan lebih dari 19 juta penonton, bahkan masuk dalam jajaran trending YouTube.

Berikut lirik lagu MORE dari J-Hope BTS:

Yeah, I'm thirsty