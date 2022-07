Bocoran Serial Drama Melur Untuk Firdaus Episode 23: Firdaus Resmi Ceraikan Melur demi Menikahi Dee

PIKIRAN RAKYAT - Serial Melur Untuk Firdaus, drama Malaysia produksi A-Ten Alliance saat ini sedang menjadi tontonan masyarakat Indonesia.

Melur Untuk Firdaus merupakan drama Malaysia yang diadaptasi dari novel Wattpad berjudul My Rude Wife. Per tanggal 2 Juli 2022, drama ini sudah memasuki episode 22.

Bocoran serial drama Melur Untuk Firdaus Episode 23, siasat Walid untuk memisahkan Firdaus dan Melur akhirnya berhasil, Firdaus menceraikan Melur demi menikahi Dee.

Walid kembali melabrak Melur agar membiarkan Firdaus menikah lagi dengan Dee, sebab Walid bersikeras melihat Melur sebagai wanita yang tidak bisa mempunyai keturunan.

Di hadapan Firdaus, Walid berkata jujur ia tidak pernah menganggap Raykarl sebagai anak angkatnya.

Walid berharap agar Firdaus bisa pindah kantor dan berdiri sendiri di atas bisnisnya yang akan digeluti bersama orang suruhan Haris.

Sementara itu, Ayah dan Bunda sangat mengkhawatirkan kondisi Melur yang selalu saja mengalami migrain, bahkan sampai muntah dan pingsan.