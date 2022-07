Siapa Kento Yamazaki? Aktor yang Dikabarkan Berkencan dengan Suzu Hirose

PIKIRAN RAKYAT - Warganet belum dihebohkan dengan kabar kedekatan Suzu Hirose dan Kento Yamazaki.

Kabarnya Suzu Hirose dan Kento Yamazaki tengah berkecan, bahkan keduanya terlihat menghabiskan wakt bersama.

Suzu Hirose dan Kento Yamazaki pada 19 Juni tertangkap kamera sedang bersama saat perayaan ulang tahun Hirose.

Diketahui Suzu Hirose dan Kento Yamazaki membintangi film "Shigatsu wa Kimi no Uso (Your Lie in April)" pada 2016.

Lantas siapa sosok Kento Yamazaki?

Kento Yamazaki dikenal telah membintangi beberapa judul film.

Padahal Yamazaki tidak pernah benar-benar berpikir untuk mengejar karir di industri hiburan. Ia bermimpi menjadi pemain sepak bola atau pelatih.

Kemudian, saat berjalan pulang dari latihan sepak bola, profil Kento Yamazaki muda diintai oleh seorang karyawan Stardust Promotion.