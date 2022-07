Lirik Lagu 'More' - J-Hope BTS, Kisahkan Sisi Gelap dari sang Idol di Dunia Hiburan.

PIKIRAN RAKYAT - Meski boyband BTS tengah memutuskan untuk vakum, namun salah satu membernya, J-Hope BTS rupanya memilih untuk fokus dalam solo kariernya.

Seperti belum lama ini, J-Hope diketahui baru saja merilis sebuah lagu berjudul 'More' yang sukses ditonton lebih dari 11 juta kali.

Lagu ‘More’, menceritakan tentang perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan dan kerja keras.

Untuk genrenya, J-Hope memilih genre lagu hip hop agar lagu 'More' bisa terdengar lebih nyentrik.

Lirik lagu ‘More’ - J-Hope BTS

Yeah I’m thirsty

Pillyohae biteu wi surfin’

Nan mul mannan mulgogi

Soak up the music

Eenie meenie miney mo

Chumchuneun agi flow

Keep my passion, I gotta go

I’m still (not enough)

11nyeonjjae dokak jung

Nae hyeonggwang mitjureun baeumui mihakppun

Kkeuchi eomneun hakseup

Budichigo neomeojimyeo naoneun jakpum

I wichieseodo make it move

Make it mine, make it right

Tto nugungaui favorite song

Geuge naui salui ban, salui iyu, salui nak