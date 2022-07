Sinopsis Film Fight Back to School 3, Aksi Kocak Stephen Chow Ungkap Kasus Pembunuhan

PIKIRAN RAKYAT - Film Fight Back to School 3 bakal kembali tayang di bioskop Trans TV pada Sabtu, 2 Juli 2022.

Film Fight Back to School 3 disutradarai oleh Wong Jing, dan dibintangi oleh Stephen Chow, Anita Mui, Cheung Man, Natalis Chan, Kathy Chow, Anthony Wong, dan Bryan Leung.

Fight Back to School 3 merupakan film bergenre komedi kriminal yang dirilis pertama kali dirilis pada 14 Januari 1993 di Hong Kong.

Film Fight Back to School 3 ini merupakan sekuel dari film Fight Back to School tahun 1991, dan Fight Back to School II pada tahun 1992.

Film Fight Back to School 3 mendapat skor 6,3/10 dari 1.559 penilai.

Sinopsis Fight Back to School 3

berkisah tentang Stephen Chow yang berperan sebagai petugas polisi bernama Chow Sing Sing.

Kali ini, dia dikirim untuk menyelidiki pembunuhan seorang jutawan bernama Million Wong, yang memiliki kemiripan luar biasa dengan Chow, dengan menyamar sebagai Wong sendiri.