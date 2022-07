Meisya Siregar Kaget Bukan Kepalang, Daftar Haji 2021 Tahun Ini Sudah Berangkat

PIKIRAN RAKYAT – Aktris kondang Meisya Siregar dan Bebi Romeo berucap syukur karena dapat pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini.

Pasangan suami istri itu sempat kaget karena hanya dalam satu tahun saja keduanya mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji.

Pasalnya, Meisya Siregar dan Bebi Romeo baru daftar haji pada 2021 yang lalu dan mendapatkan kesempatan pada 2022.

Kisah haru mendapat kesempatan ibadah haji yang tak terduga itu dibagikan Meisya Siregar melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya @meisya__siregar.

Baca Juga: Persib vs PSS Sleman, Maung Bandung Incar Tiket Semifinal Piala Presiden 2022

“Ternyata Allah ga pernah ninggalin kita lho, semakin kita usaha cari Allah, Allah terus nemenin dan gandeng kita. Allahu Akbar!” katanya.

Meisya Siregar dan Bebi Romeo memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji dengan mendaftarkan diri melalui haji plus.

“Sampai lah ke titik 'it's time to dedicate our life to Allah', jadi deh kita langsung daftar haji plus tahun 2021 dengan masa tunggu 5-7 thn,” kata dia.

Berencana mempersiapkan diri untuk berangkat beribadah haji, dia dan sang suami berpikir akan memiliki waktu hingga lima tahun lamanya.