Sinopsis In The Heart of Sea: Chris Hemsworth dan Tom Holland Dipaksa Bertahan Melawan Paus Besar

PIKIRAN RAKYAT - Film "In The Heart of the Sea" bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Jumat, 1 Juli 2022.

Film "In The Heart of Sea" diangkat dari karya novel karangan Nathaniel Philbrick dengan judul yang sama, tentang tenggelamnya kapal penangkap ikan paus Essex pada 1820.

Kemudian novel In The Heart of Sea pun dibuat visualnya oleh Charles Leavitt, Rick Jaffa, dan Amanda Silver.

Selain itu, film "In The Heart of Sea" juga dibintangi aktor-aktor kenamaan seperti, Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy (Matthew Joy).

Baca Juga: Setelah Kunjungan Jokowi di Moskow, Serangan Rudal Rusia Tewaskan 17 Orang di Odesa Ukraina

Brendan Gleeson (Tom Nickerson), Ben Whishaw (Herman Melville), Michelle Fairley (Mrs. Nickerson), Tom Holland (Thomas Nickerson), dan pemain lainnya.

Sinopsis film In The Heart of the Sea

Pada 1859, penulis Herman Melville mengunjungi pria pemilik hotel bernama Thomas Nickerson. Thomas Nickerson orang terakhir yang selamat dari karam kapal pemburu paus Essex, Amerika.

Pada 1859, penulis Herman Melville mengunjungi pria pemilik hotel bernama Thomas Nickerson. Thomas Nickerson orang terakhir yang selamat dari karam kapal pemburu paus Essex, Amerika.

Setelah mereka berangkat, Owen ditunjuk sebagai nahkoda dengan keterampilan dan inisiatifnya.