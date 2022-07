10 Episode Stranger Things dengan Rating Tertinggi IMdb, Wajib Tonton!

PIKIRAN RAKYAT - Sejak dirilis pada tahun 2016, movie series "Stranger Things" telah menjadi salah satu acara televisi paling digemari yang pernah dibuat.

Serial yang tayang di Netflix tersebut sudah memasuki musim ke-4 nya. Serial ini mengisahkan sekelompok remaja di tahun 1980-an berjuang menghadapi aksi teror makhluk supernatural dari dimensi lain.

Perjuangan Millie Bobby Brown dan Finn Wolfhard menghadapi kekuatan supernatural dan eksploitasi rahasia pemerintah untuk menciptakan dunia paralel yang dikenal sebagai The Upside Down.

Dari 32 episode serial "Stranger Things" yang sudah tayang, berikut episode dengan rating tertinggi menurut IMdb.

Baca Juga: Panduan Kurban Idul Adha 2022, Kemenag Keluarkan Surat Edaran

1. The Massacre at Hawkins Lab - Musim 4 Episode 7

Secara resmi, episode "Stranger Things" dengan rating tertinggi sepanjang masa berasal dari season terbaru dan terakhir dari acara tersebut.

Pembantaian Di Hawkins Lab melihat Hopper bersiap untuk melawan monster. Nilai untuk episode ini mendapat skor 9,7 di IMdB.

2. Dear Billy - Musim 4 Episode 4

Episode ini mendapat pujian positif. Memasuki musim ke-4 Stranger Things, episode Dear Billy, memperkenalkan Running Up That Hill yang membuat Kate Bush harus memasuki dunia upside down. Episode ini mendapat nilai 9,6 di IMdB.