Avril Lavigne Rilis Ulang Album Let Go untuk Peringati Anniversary ke-20: Another Magical Moment

PIKIRAN RAKYAT - Memperingati 20 tahun album Let Go, penyanyi Avril Lavigne resmi merilis ulang album pertamanya dengan tajuk Let Go (20th Anniversary Edition).

Album 'Let Go (20th Anniversary Edition)' dirilis pada Jumat, 3 Juni lalu.

"Aku tidak akan pernah bisa menjelaskan betapa album ini sangat berarti untukku," kata Avril Lavigne.

Dalam album 'Let Go (20th Anniversary Edition)' tersebut, Avlil Lavigne juga menambahkan 6 lagu spesial.

Baca Juga: Avril Lavigne Bertunangan dengan Mod Sun, Pamerkan Cincin Bentuk Hati

Total 19 lagu yang terdiri dari 13 lagu original dan enam bonus lagu. Termasuk lagu 'Breakaway' yang ditulis Avril Lavigne untuk Kelly Clarkson.

Berikut tracklist untuk 'Let Go (20th Anniversary Edition)':

Losing Grip, Complicated, Sk8er Boi, I’m with You, Mobile, Unwanted, Tomorrow, Anything but Ordinary, Things I’ll Never Say, My World, Nobody’s Fool, Too Much to Ask.

Naked, Why, Get Over It, Breakaway, Falling Down, I Don’t Give, dan Make Up.