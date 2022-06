Selebgram Ayu Anjani Berduka, Ibu dan Adiknya Meninggal Dunia dalam Tragedi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo

PIKIRAN RAKYAT - Kabar duka datang dari selebgram Ayu Anjani, ibu dan adiknya meninggal dunia dalam tragedi kapal tenggelam di perairan Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo pada Selasa, 28 Juni 2022.



Hal tersebut diketahui dari unggahan Ayu Anjani, ia mengunggah banyak ucapan dari para sahabatnya.



Ayu Anjani juga mengungkapkan rasa duka atas kehilangan ibu dan adiknya yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.



"Ma maafin Ayu belum bisa jadi anak yang baik buat mama. Ayu belum bisa minta maaf sambil cium kaki mama. Maafin Ay yang terlalu cuek, maafin Ayu yang terlalu lalai," kata Ayu Anjani dalam unggahan Instagram @real_ayuanjani.

Ayu merasa bersyukur ibunya sudah melihat anak-anaknya, ia juga bersyukur sempat mengajak ibunya jalan-jalan sebelum meninggal dunia.



Kata Ayu, ia berjanji akan mengabulkan permintaan terakhirnya dan akan mengurus ayah serta adik-adiknya.



"Mama tenang aja Ayu akan sukses seperti Mama minta, Papa juga akan hidup enak dengan adik-adik yang lain. Mama tenang aja," ucap Ayu Anjani.



Dalam unggahannya, Ayu Anjani mengucapkan terima kasih pada sang ibunda yang sudah melahirkannya.



"Terima kasih Mama sudah melahirkan Ayu meski kita beda pendapat, tapi Mama tahu kan sesayang apa Ayu sama keluarga, Ma sekali lagi maafin Ay, love you to heaven and back," tutur Ayu Anjani.



Lebih lanjut, Ayu Anjani juga menuliskan ucapan duka atas kepergian sang adik untuk selamanya.



"Kita kan mau jalan-jalan ke luar negeri, gue udah planningin, gue udah ada duitnya nih buat jalan-jalan, tapi kenapa sekarang lo nggak bisa? Gue sudah beliin soflens sama parfum yang lu minta kemarin, maafin gue telat ngasih, karena gue pikir kan gue ke Bajo nyamperin kalian, tapi lo kenapa tripnya kejauhan," tutur Ayu pada sanga dik.

"Nanti siapa yang chatting sama gue sampai malam lagi, siapa yang kirim video TikTok ke gue selain Anne? Gue kangen, i love you adikku sayang," kata Ayu Anjani.