Sahabat Marshanda Minta Bantuan Jokowi Hingga Joe Biden, Denny Sumargo Ungkap Perasaan Aneh

PIKIRAN RAKYAT - Marshanda dikabarkan hilang oleh sahabatnya Sheila Salsabila di Los Angeles, Amerika Serikat.

Sahabat Marshanda, Sheila Salsabila mengunggah jika Marshanda sudah hilang selama 2 hari di Los Angeles, Amerika.

“Dicari day 2. Lost an Indonesia Citizen for yhe fisrt time in Los Angeles, California, US,” ucap sahabat Marshanda.

Tak hanya itu Sheila mengatakan jika Marshanda mengalami gangguan mental Bipolar, dan memasuki fase maniak.

“She is a Manic Episode (Psychosis: Altered state of mind - Bipolar disorder),” ucapnya.

Sheila juga meminta bantuan kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo, dan Presiden Amerika, Joe Biden untuk mencari Marshanda.

“Mohon bantuannya Pak @jokowi. Kemarin dia sebut nama Bapak dan @joebiden,” tutur Sheila.

Pernyataan tersebut dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @sheilasalss, Senin, 27 Juni 2022.