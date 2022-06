Marshanda Dikabarkan Hilang di Amerika, Kata-Kata Terakhir ke Sahabat Diungkap

PIKIRAN RAKYAT - Artis Marshanda diduga hilang di Los Angeles, Amerika Serikat sejak Minggu, 26 Juni 2022.

Hal ini diungkapkan sahabatnya Sheila Salsabila di akun Instagram pribadinya terkait hilangnya Marshanda.

Dalam unggahan tersebut Sheila mengatakan jika Marshanda sudah hilang selama 2 hari di Los Angeles, Amerika.

“Dicari day 2. Lost an Indonesia Citizen for the first time in Los Angeles, California, US,” ucap sahabat Marshanda.

Tak hanya itu Sheila mengatakan jika Marshanda mengalami gangguan mental Bipolar, dan saat itu sedang mengalami episode maniak.

“She is a Manic Episode (Psychosis: Altered state of mind - Bipolar disorder),” ucapnya.

Sheila juga meminta bantuan kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Presiden Amerika, Joe Biden untuk mencari Marshanda.

“Mohon bantuannya Pak @jokowi. Kemarin dia sebut nama Bapak dan @joebiden,” tutur Sheila.