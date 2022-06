Disney Menyesal, Tawari Johnny Depp Uang Rp4 Triliun untuk Kembali Jadi Jack Sparrow

PIKIRAN RAKYAT - Selama beberapa minggu terakhir, Johnny Depp mungkin mengalami hari-hari yang begitu berat.

Dia harus melewati persidangan pencemaran nama baik melawan Amber Heard, usai sang mantan istri mengaku telah keluar dari kehidupan kekerasan tak lama setelah bercerai dengan Johnny Depp.

Imbas pernyataan Amber Heard itu, Johnny Depp bahkan kehilangan perannya sebagai Kapten jack Sparrow di Pirates of The Caribbean.

Kini sang aktor bisa bernapas lega setelah lebih dari 6 minggu persidangan berjalan, Johnny Depp terbukti bukan pelaku kekerasan.

Amber Heard dinyatakan bersalah telah melakukan pencemaran nama baik dan diminta untuk membayar ganti rugi serta kompensasi sebesar 10 juta dolar AS (Rp148 miliar).

Menurut sebuah laporan baru-baru ini, tampaknya Disney menyesal dengan keputusan mereka karena telah memutuskan kontrak dengan Johnny Depp.

Sesali langkah terburu-buru yang diambil, Disney dikabarkan mengirim sebuah surat permintaan maaf kepada Johnny Depp.

Tak hanya surat permintaan maaf saja, Disney juga menawarkan 301 juta dolar AS (Rp4,4 triliun) untuk kembali berperan sebagai Jack Sparrow di Pirates of The Caribbean.