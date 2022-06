Penyebab Keisya Levronka Fals Saat Live Tak Ingin Usai Dibongkar Pelatih Vokal

PIKIRAN RAKYAT - Indra Aziz, musisi sekaligus pelatih vokal, mengungkap penyebab suara Keisya Levronka terdengar fals saat menyanyikan lagu Tak Ingin Usai dalam sebuah acara live.

Indra Aziz mengatakan, range vokal Keisya seharusnya bisa sampai ke nada tinggi dalam lagu Tak Ingin Usai, asal teknik yang digunakan benar. Jika tidak, maka suaranya akan goyang atau pecah.

"Saya punya beberapa saran untuk Keisya, semoga dipertimbangkan juga untuk Keisya dan musik director-nya," kata Indra.

Indra mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan seorang penyayi adalah soundcheck. Soundcheck adalah hal yang wajib dilakukan sebelum bernyanyi di acara live.

"Pastikan monitor Keisya itu jelas, either pakai ear monitor atau pakai monitor di panggung, yang pasti harus dipastikan monitor yang digunakan jelas," ucapnya.

Kedua, penyanyi disarankan untuk menurunkan nada dasar lagunya ketika tampil di acara live.

"Turunin nada dasarnya, dia kan main di C naik ke C Sharp, turunin aja mulai dari B, lalu naik modulasi ke C, turun setengah (nada). Menurut saya, tidak akan mengubah esensi lagunya, kok," tuturnya.

"Turunin setengah, deh. Saya yakin Keisya akan lebih mudah nge-hit nada itu," tuturnya melanjutkan.