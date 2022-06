Nathalie Holscher Blak-blakan Soal Sindiran 'Tidur Bareng', Benarkah untuk Putri Delina dan Jeffry Reksa?

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini media sosial tengah diramaikan dengan situasi saling sindir antara Nathalie Holscher dan Putri Delina.

Meski tak mengutarakan dengan gamblang untuk siapa sindirian tersebut, namun netizen ramai menduga jika Nathalie Holscher dan Putri Delina tengah perang dingin.

Bahkan yang mengejutkan, ketika Nathalie Holscher mendadak menyindir seseorang yang disebutnya berani tidur dengan temannya.

"Thank you, adikku. Oh iya dek, bilangin temen kamu jangan suka tidur bareng terus ya tiap hari," ucapnya dikutip dari Instagram @nathalieholscher.

Sindiran itu pun tak pelak langsung heboh hingga menimbulkan spekulasi di kalangan netizen.

Lantas benarkah sindiran tersebut ditujukan Nathalie Holscher untuk Putri Delina dan kekasihnya, Jeffry Reksa?

Menjawab rasa penasaran netizen, Nathalie Holscher langsung buka suara.

Dengan tegas Nathalie Holscher membantah spekulasi yang sedang beredar di media sosial.