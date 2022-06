Pengakuan Mengejutkan Widi Vierratale Sering Menangis Ketika akan Manggung Bersama Kevin CS

PIKIRAN RAKYAT – Widi Vokalis dari band Vierra yang kini telah merubah namanya menjadi Vierratale, menjadi satu-satunya Wanita dalam grup tersebut.

Vierratale telah berdiri sejak tahun 2008 hingga sekarang grup tersebut masih kompak bersama meskipun kehilangan salah satu personilnya, mereka selalu menampilkan lagu yang ceria didukung penampilan Widi yang sangat apik.

Namun siapa sangka penampilan Widi dengan Vierratale yang selalu ceria itu, ia selalu menangis sebelum manggung bersama grup band nya tersebut.

Hal ini ia ungkapkan ketika dirinya berada di podcast Deddy Corbuzier, Widi mengaku sebelum naik ke atas panggung ia selalu menangis.

“Setiap mau manggung, jujur aku tuh selalu menangis di samping panggung,” ujar Widi.

Widi mengungkapkan alasan ia menangis karena di sekitarnya semua berjenis kelamin laki-laki, sehingga ia merasa tidak ada kedekatan dengan anggota band nya tersebut.

“Aku ga ada support maybe mentally or physically or whatever got is, maybe ya setelah baru sekarang aku sadar itu,” ucap Widi.