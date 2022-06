Luna Maya Dapat Pesan dari Sosok Misterius, Nagita Slavina Protes

PIKIRAN RAKYAT – Aktris Luna Maya amat jarang mengumbar kehidupan asmaranya sejak putus dari Reino Barack beberapa tahun lalu.

Sejak saat itu, Luna Maya tak terbuka soal siapa calon pendampingnya. Kendati begitu, Luna Maya beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk memiliki kekasih.

Rasa penasaran publik soal sosok pendamping Luna Maya mulai terjawab lewat unggahan Luna Maya di Instagram pada 21 Juni 2022.

Dalam unggahan tersebut, Luna Maya membagikan foto tulisan yang membuat netizen penasaran.

“I’m here for you – PC (Aku disini untuk kamu – PC),” kata seseorang berinisial PC kepada Luna Maya lewat tulisan itu.

Tulisan itu semakin membuat penasaran netizen karena dibubuhi tanda love dari penulisnya.

“Thank you for always having my back (Terima kasih telah selalu mendukungku),” kata Luna Maya lewat caption di unggahannya.

Unggahan tersebut ramai dikomentari oleh rekan sesama aktris. Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, protes karena Luna Maya tidak pernah menceritakan sosok misterius itu kepadanya.

