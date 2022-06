Sinopsis Triple 9, Permainan Kotor Polisi dan Mafia di Perampokan Bank Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Film Triple 9 bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Kamis, 23 Juni 2022.

Triple 9 digarap oleh sutradara John Hillcoat serta naskahnya ditulis oleh Matt cook.

Film ini dibintangi oleh sederet nama seperti Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Aaron Paul, Woody Harrelson, Kate Winslet, Gal Gadot, dan Norman Reedus.

Film Triple 9 juga diketahui berhasil menyabet 4 penghargaan dari 2 award yang berbeda di antaranya, best music, best thriller, best thriller tv spot, dan best international actor.

Berdurasi 1 jam 55 menit dengan rating IMDb 6.3/10, film ini pertama kali dirilis di Amerika pada 26 Februari 2016.

Sinopsis Triple 9

Di Atlanta, terdapat komplotan polisi korup dan penjahat yang terdiri dari Marcus Belmont, Franco Rodriguez, dan Gabe, serta Russell Welch yang diperas oleh Mob Rusia untuk merampok bank rahasia.

Mereka melakukan aksi perampokan berbahaya di salah satu bank untuk mencuri sebuah kotak deposit.