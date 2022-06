Link Streaming Film You Don't Know Me, Lengkap dengan Sinopsisnya

PIKIRAN RAKYAT - Artikel ini memuat informasi tentang sinopsis serial film You Don't Know Me.

Selain itu, dalam artikel ini juga terdapat link streaming film You Don't Know Me dapat dijumpai di akhir artikel.

Serial film ini mengisahkan tentang sosok laki-laki yang sedang mengenang romansanya dengan perempuan misterius di sebuah ruang pengadilan.

You Don't Know Me memiliki empat episode, film tersebut disutradarai langsung oleh Sarmad Masdud, dan dibintangi artis ternama, seperti Samuel Adewunmi, Bukky Bakray, Nicholas Khan dan lainnya.

Baca Juga: Sinopsis Film Edge of Tomorrow, Saat Tom Cruise Harus Jadi Prajurit Perang Melawan Alien

Seluruh episode film You Don't Know Me ini bisa disaksikan di layanan streaming Netflix

Dilihat Pikiran-Rakyat.com dari IMDb, serial You Don't Know Me memperoleh rating 6,9 dari 10.

Sinopsis Film You Dont Know Me

Film ini menceritakan tetang seorang pria bernama Hero yang sedang menjadi terdakwa dengan tuduhan membunuh seorang pengedar narkoba asal London bernama Jamil Issa.