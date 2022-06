Lirik Lagu Up! - Kep1er Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Girl band asal Korea Selatan, Kep1er akhirnya kembali menyapa para fansnya dengan single baru berjudul Up!.

Lagu Up! dari Kep1er merupakan lagu dari mini album kedua mereka, Doublast.

Baru satu hari dirilis, music video lagu Up! Kep1er langsung tembus 7 juta penayangan hingga menjadi trending di YouTube.

Berikut lirik lagu Up! dari Kep1er yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Lirik Lagu Up! - Kep1er

Listen

I do I do oneuldo naeildo

don’t waste it

Na na na na

don’t waste it

Always

I’m good I’m good jumuneul oeugo

deo meosjin

Na na na na

deo meosjin

jeil meosjin saekkkallo Pick it

Yellow and blue fantastic

ullyeo peojineun Popping

Oh can we pop in

chulbal jikjeon You ready

ajjilhae jilkkeun gameun nun

eoseo nuneul tteo eoseo nuneul tteo

mwoga boyeo neon mwoga boyeo neon

baro jigeumiya

baro jigeumiya

Here we go

