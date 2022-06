Berikut Perempuan yang Dikabarkan Pernah Jalin Hubungan Spesial dengan Lee Min Ho

PIKIRAN RAKYAT - Lee Min Ho adalah salah satu aktor berbakat yang dimiliki Korea Selatan saat ini.

Parasnya yang rupawan serta kelihaiannya dalam memainkan seni peran telah membuat Lee Min Ho dipercaya memainkan sejumlah film dan K-Drama seperti “The King: Eternal Monarch”, “Legend of the Blue Sea”, "Bounty Hunters", dan “The Heirs”.

Kariernya sebagai aktor sekaligus publik figur membuat publik penasaran dengan kehidupan Lee Min Ho, termasuk pula hubungan asmara pria 35 tahun itu.

Lee Min Ho diketahui masih memilih melajang. Beberapa perempuan dikabarkan pernah punya hubungan spesial dengan sang aktor kendati belum ada pernikahan.

Disadur dari berbagai sumber, berikut beberapa wanita yang pernah dekat dengan Lee Min Ho.

Hubungan Lee Min Ho dan Park Min-Young

Lee Min Ho pernah menjalin hubungan singkat dengan lawan mainnya saat pembuatan film “City Hunter” Park Min-Young pada akhir 2011.

Keduanya mengakhiri hubungan mereka secara diam-diam sebelum awal tahun 2012. Baik agensi Lee Min Ho dan Park Min-Young telah mengkonfirmasi bahwa alasan perpisahan keduanya dikarenakan jadwal syuting yang padat.

