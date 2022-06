Kristen Bell Kembali Menjadi Pengisi Suara Anna di Frozen 3

PIKIRAN RAKYAT - Kristen Bell mengatakan siap untuk kembali menjadi pengisi suara untuk Anna di Disney Frozen 3.

Pada tahun 2013 lalu, film Disney Frozen berhasil meraih kesuksesan. Film animasi musikal Disney yang berasal dari dongeng klasik The Snow Queen karya penulis Hans Christian Andersen itu meraih keuntungan senilai 1,28 miliar dollar di box office.

Ikatan persaudaraan antara Putri Elsa (Idina Menzel) dan Anna (Kristen Bell), kian bergema dengan lagu-lagu mereka yang populer seperti "Let It Go" dan "Do You Want to Build a Snowman?".

Film ini kemudian diikuti oleh sekuelnya, Frozen II pada tahun 2019. Frozen II juga terbukti menjadi blockbuster yang lebih besar dari sebelumnya.

Selama bertahun-tahun, Frozen telah menelurkan seluruh waralaba, berubah menjadi merek global yang mencakup video game, film pendek, dan pertunjukan langsung selain dari film layar lebar.

Meskipun Frozen terus menghibur penggemar dengan satu atau lain cara, banyak yang bertanya-tanya apakah sebuah threequel akan terjadi.

Setelah Frozen II dirilis di bioskop, co-director Jennifer Lee mengatakan kisah Elsa dan Anna telah cukup banyak disempurnakan. Rekan-rekan Lee juga menggemakan sentimen serupa, menunjukkan bahwa belum ada diskusi konkret di Disney untuk membuat Frozen 3.

Menurut Josh Gad pengisi suara dari manusia salju Olaf, Frozen 3 tidak akan terjadi kecuali pembuat film memiliki ide yang luar biasa untuk jalan cerita selanjutnya. Jika tidak, hal itu akan merugikan penggemar yang sangat menyukai Kerajaan Arendelle, cerita, dan juga karakternya.