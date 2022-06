Sinopsis Everything Everywhere All At Once, Film Tema Multi Universe yang Lebih Seru dari Doctor Strange

PIKIRAN RAKYAT – Multi universe atau antar dimensi menjadi salah satu tema yang sedang populer diangkat dalam film.

Sebut saja Doctor Strange in The Multiverse of Madness mengeksplorasi tema multi dimensi secara apik dari sudut pandang heroik.

Tak hanya Doctor Strange, film terbaru berjudul Everything Everywhere All At Once pun mengeksplorasi tema yang sama.

Diperankan sederet aktor kenamaan seperti Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jamie Lee, James Hong, hingga Biran Lee, Everything Everywhere All at Once menyuguhkan drama yang tak biasa.

Disutradarai oleh duo sutradara Dan Kwan dan Daniel Scheinert, film ini tayang di Bioskop CGV 22 Juni 2022 di seluruh Indonesia.

Menggabungkan ide-ide segar, Everything Everywhere All At Once menyajikan campur aduk genre yang dikemas sedemikian rupa sehingga menawarkan sesuatu yang segar di tengah eksekusi konsep multiverse yang itu-itu saja.

Everything Everywhere All At Once dipuji banyak penonton karena memberikan sentuhan segar dalam menggunakan konsep ‘multiverse.’

