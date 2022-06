Serang Balik Razman Arif Nasution, Denise Chariesta Tuding sang Pengacara Lakukan Pelecehan Seksual

PIKIRAN RAKYAT - Imbas pelaporan Razman Arif Nasution, presenter Denise Chariesta mulai menunjukan perlawanannya untuk sang pengacara.

Tak terima dituding lakukan pencemaran nama baik, Denise Chariesta balik menyerang Razman Arif Nasution dengan tudingan aksi pelecehan seksual.

Tak cuma menuding Razman Arif Nasuion melakukan aksi pelecehan seksual, Denise Chariesta juga membawa bukti pada saat sang pengacara melakukan pelanggaran tersebut.

Terlihat Denise Chariesta menunjukkan bukti tayangan saat Razman diduga menyinggung ukuran payudaranya.

"Tuh, dia ngomongin pakai you can see gede. Itu termasuk melecehkan kaum wanita," ujar Denise Chariesta.

Masih dalam tayangan yang sama, Razman Arif Nasution juga diduga membahas urusan ranjang dengan Denise Chariesta.

"Tuh, dia bilang kita buktikan siapa yang lebih jago. Kalian perempuan paham kan maksudnya apa?," kata Denise Chariesta lagi.

Dengan nada penuh emosi Denise Chariesta kemudian mengkritik sikap Razman Arif Nasution terhadap dirinya.