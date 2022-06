Album Proof dari BTS Duduki Peringkat Pertama Top 200 Albums Billboard, Cetak Sejarah untuk Grup Korea Selatan

PIKIRAN RAKYAT – Boyband Korea Selatan, BTS, kembali mencetak sejarah di peringkat Billboard.

Pada 19 Juni 2022, album ‘Proof’ milik BTS baru saja menduduki peringkat pertama di chart Top 200 Albums Billboard dalam peringkat mingguan album paling populer di Amerika Serikat (AS).

Meskipun Proof berisi kumpulan lagu-lagu yang telah dirilis, album ini meraih penjualan terbesar di Amerika Serikat dibandingkan album manapun oleh grup lain sepanjang tahun 2022.

Selain itu, album ini juga menjadi album terlaris kedua setelah album ‘Harry House’ dari Harry Style.

Berdasarkan data Luminate, Proof telah terjual 314.000 unit selama sepekan dengan total skor penjualan sebesar 266.000, 12.000 unit Track Equivalent Album (TEA), dan 36.000 total jumlah streaming.

Album ini menjadi penjualan album terbesar yang terjual lebih dari 259.000 keping untuk album berbentuk CD di AS sejak album ‘30’ milik Adele, yang terjual sebanyak 378.000 keping pada minggu pertama tahun lalu.

Berkat album Proof, BTS menjadi grup Korea Selatan pertama yang pernah menduduki puncak Billboard 200 dengan enam album berbeda.

Album BTS yang berhasil menduduki puncak Billboard 200 adalah diawali dengan Love Yourself: Tear pada Juni 2018, kemudian dilanjut oleh Love Yourself: Answer, Map of the Soul: Persona, Map of the Soul:7, dan BE.