Cerita Deddy Corbuzier Alami Kecelakaan 3 Hari Sebelum Pernikahan: Badan Gue Kaya Orang Mati Suri

PIKIRAN RAKYAT - Tidak banyak yang tahu, Deddy Corbuzier sempat mengalami kecelakaan sebelum hari pernikahannya dengan Sabrina Chairunnisa.

Kecelakaan tersebut membuat Deddy Corbuzier sempat mengalami luka cukup parah pada bagian kepalanya.

Bahkan Deddy Corbuzier sempat tidak bisa membuka mulut hingga tak bisa berbicara selama dua jam dan juga mengalami sedikit gegar otak.

Cerita tentang kecelakaan tersebut baru-baru ini disampaikan sang artis kepada Denny Sumargo.

"Gue baru kecelakaan bos, ini enggak ada yang tahu malah. Bocor nih kepala gue," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kecelakaan itu terjadi saat ia sedang latihan di gym dengan putranya, Azka Corbuzier.

"I think three days or four days before the wedding (gue pikir tiga atau empat hari sebelum pernikahan) gue nge-gym sama Azka, gue benchpress. Dan kadang-kadang kalau gue latihan sama anak gue suka adu berat," ujarnya.

Deddy pun menjelaskan kronologi kecelakaan yang menimpanya hingga membuat dirinya tidak sadar dan dilarikan ke rumah sakit.