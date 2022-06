Sinopsis dan Link Streaming True Beauty Episode 12: Masa Lalu Ju Kyung Terbongkar

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea (Drakor) True Beauty merupakan adaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama.

Drama komedi romantis ini menyoroti tentang kepercayaan diri dari karakter utamanya, Im Ju Kyung.

Adapun kelanjutan kisah True Beauty dalam episode 12 dapat disaksikan melalui link streaming yang tersedia di akhir artikel.

True Beauty menceritakan Im Ju Kyung yang selalu menjadi korban bullying karena rupanya yang dianggap tidak cantik.

Padahal kakak perempuannya, Hee Kyung dan kakak laki-lakinya mewarisi wajah yang rupawan dari ayahnya.

Drakor ini digarap oleh Kim Sang Hyub, yang juga pernah menyutradarai sejumlah drakor populer lainnya seperti Extraordinary You, The King in Love, dan Glamorous Temptation.

Sementara dalam jajaran pemeran utamanyam, True Beauty dibintangi Moon Ga Young dan Cha Eun Woo.

