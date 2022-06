Super Junior akan Comeback dengan Album The Road, Catat Tanggalnya

PIKIRAN RAKYAT - Grup band Super Junior atau yang kerap dikenal dengan sebutan Suju akan kembali comeback.

Super Junior dikabarkan akan comeback pada 12 Juli 2022 mendatang.

Dalam comeback kali ini, Super Junior akan hadir dengan full album bertajuk The Road: Keep on Going.

Dalam album tersebut, terdapat lima lagu baru yang akan dirilis grup band Suju tersebut.

Selain itu, dalam album tersebut nantinya terdiri dari dua volume, dan pada rilis pembuka pada Juli 2022 ini merupakan bagian dari volume pertama.

Sedangkan untuk volume kedua rencananya akan rilis pada akhir 2022 ini.

"Ini adalah album comeback di mana kalian dapat merasakan perasaan dewasa dan karisma mutlak Super Junior," kata agensi Suju, SJ Label dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

