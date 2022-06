Lirik Lagu Pengingat Mantan Bruno Mars, When I Was Your Man dan Artinya.

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Bruno Mars yang berjudul When I Was Your Man dipopulerkan pada tahun 2013.

Lagu Bruno Mars yang berjudul When I Was Your Man ini menceritakan seseorang yang belum melupakan sang mantan kekasih atau pengingat sang mantan.

Simak lirik lagu Bruno Mars yang berjudul When I Was Your Man dengan artinya:

Same bed

Ranjang yang sama

But it feels just a little bit bigger now

Tapi kini terasa lebih lega

Our song on the radio, But it don’t sound the same

Lagu kita diputar di radio, tapi tak terdengar sama

When our friends talk about you, all it does is just tear me down

Saat teman-teman kita membicarakanmu, semua itu hanya menyakitiku

Cause my heart breaks a little, when I hear your name

Karena hatiku hancur, saat kudengar namamu

It all just sound like uh, uh, uh

Semua itu hanya terdengar uh, uh, uh

Hmmm too young, to dumb to realize

Hmmm terlalu muda, terlalu bodoh tuk sadari

