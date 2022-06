Sivia Azizah Eks Blink Menikah, Sosok Suami Dipertanyakan hingga Muncul Dugaan Dijodohkan

PIKIRAN RAKYAT - Artis Sivia Azizah eks Blink resmi menikah pada Sabtu, 18 Juni 2022 dengan mengusung adat minang.

Dalam video yang diunggah Insta Story @andaws, Sivia Azizah terlihat anggun mengenakan gaun pernikahan bewarna abu-abu dengan hiasan di kepalanya.

Momen tersebut diperlihatkan, namun suami Sivia Azizah tidak dipublikasikan oleh akun tersebut.

"Di antara ratusan makeup session sama @siviazizah, this is definitely my favorite. I love you forever," kata Gyanda Agtyani dalam unggahan Instagram @andaws.

Pernikahan Sivia Azizah dan suaminya langsung menjadi sorotan, karena dinilai terlalu mendadak.

Sosok suami Sivia Azizah yang tidak diperlihatkan pun menjadi sorotan.

Banyak spekulasi menyebut jika Sivia Azizah dijodohkan dengan seorang pria pilihan keluarganya.