Link Streaming Nonton From Now On, Showtime!, Lengkap dengan Sinopsis dan Daftar Pemainnya

PIKIRAN RAKYAT - From Now On, Showtime! saat ini tengah digandrungi para pencinta drama Korea (Drakor).

Drakor dengan genre romantis dan fantasi ini digarap sutradara Lee Hyeong, dan telah tayang sejak 23 April 2022.

Keseruan kisahnya akan disajikan dalam 16 episode yang tayang di platform streaming Viu.

Adapun link streaming untuk menonton From Now On, Showtime! tersedia di akhir artikel.

Sinopsis Drakor From Now On, Showtime!

Drakor ini bercerita tentang seroang pesulap populer bernama Cha Cha-Woong. Dia memiliki paras yang tampan, dan penampilannya kerap kali ditayangkan di televisi.

Selain mahir sulap, Cha-Woong juga memiliki kemampuan menakjubkan yang memungkinkan dirinya melihat dan berkomunikasi dengan hantu.

Dengan keahliannya ini, Cha-Woong akhirnya terlibat kerja sama dengan seorang polisi bernama Go Seul Hae.